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Свежая подборка от Postimees: самые дешевые авиарейсы

Rus.Postimees.ee
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Отпуск. Снимок иллюстративный. | ФОТО: Erik Reis/PhanterMedia/Scanpix

Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee, hetked.ee, flynous.com, reisidiilid.ee и secretflying.com.

Туда-обратно из Таллинна в Китай начиная с 374 евро

Туда-обратно из Таллинна или Тарту в Бангкок начиная с 442 евро

Туда-обратно из Хельсинки в Дубай начиная с 215 евро

Туда-обратно из Риги в южную часть Португалии начиная с 90 евро

Туда-обратно из Стокгольма на Виргинские острова начиная с 359 евро

Туда-обратно из Стокгольма в Мехико начиная с 392 евро

Туда-обратно из Стокгольма в Сиэтл начиная с 276 евро

Туда-обратно из Лондона в Руанду начиная с 432 евро

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