Свежая подборка от Postimees: самые дешевые авиарейсы
21 апреля 2017 г., 10:50
Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee, hetked.ee, flynous.com, reisidiilid.ee и secretflying.com.
Туда-обратно из Таллинна в Китай начиная с 374 евро
Туда-обратно из Таллинна или Тарту в Бангкок начиная с 442 евро
Туда-обратно из Хельсинки в Дубай начиная с 215 евро
Туда-обратно из Риги в южную часть Португалии начиная с 90 евро
Туда-обратно из Стокгольма на Виргинские острова начиная с 359 евро
Туда-обратно из Стокгольма в Мехико начиная с 392 евро
Туда-обратно из Стокгольма в Сиэтл начиная с 276 евро
Туда-обратно из Лондона в Руанду начиная с 432 евро