Каарел Таранд: ешьте спокойно!

По мнению автора мнения, времен массового голода не помнят даже самые старые жители нашей планеты, и вместо нехватки еды в развитых обществах принято говорить скорее о ее изобилии. Тем не менее, последователи Мальтуса продолжают «кошмарить» людей заверениями, что если еда не закончилась при увеличении численности населения земного шара до 4, а потом и 6 миллиардов человек, то при достижении отметки в 9 миллиардов она точно закончится.

Таранд уверен, что, если в современном мире кто-то умирает от голода, то правильно было бы говорить о неконкурентоспособности отдельных людей или неправильной организации перераспределения ресурсов. Он находит странным, что если раньше люди сами естественным образом добывали себе еду, то в современном мире право решать, что и как подобает есть, узурпируют самозваные «гуру» здорового питания.

«С виду мы как будто по-прежнему сами решаем, чем и как нам питаться, однако появляется все больше организаций, которые по их собственному мнению призваны вмешиваться в наше поведение и принятие за нас решений», - пишет Таранд. По его мнению, сильнее всего гастрономическими регуляциями занимается государство, которое устанавливает новые нормы и вводит запреты, ни во что не ставя права и свободы отдельных людей.

«Все длиннее становится перечень химических соединений, с которыми государство борется при помощи запретов или налогообложения, - отмечает публицист. - На горизонте маячит опасность, что наряду с ПДД и правилами общественного порядка инструкции по организации питания станут правовым документом, неисполнение которого станет наказуемым делом. В более же мягком варианте может появиться кодекс правильного питания».

К тому же, замечает Таранд, регулируя организацию питания, государство отнюдь не непредвзято – оно напирает на этику людей: питаясь неправильно, вы становитесь нагрузкой для общества, поскольку портите свое здоровье и тем самым злоупотребляете системой здравоохранения! Если люди игнорируют давление со стороны государства, то оно его только усиливает – ваша безответственная жизнь возможна только за счет детей, внуков и вообще за счет будущего всей планеты. К воплям государства, конечно же, присоединяются гражданские активисты – религиозные фанатики от веганов до ярых защитников животных.

«У этих групп есть свои святые (к примеру, вставшие на путь истинный и постящиеся поп-звезды), а также священники (просвещенные доктора наук и консультанты по питанию)», - язвит Таранд и риторически вопрошает – а что будет, если по призыву сердобольных защитников животных всем животным на фермах позволят умереть естественной смертью?

«Можно ли будет заставить капиталистов оплатить последствия этого? Просто так ведь отпустить животных будет нельзя, поскольку крупные одомашненные млекопитающие и птицы в дикой природе не выживут, и дело закончилось бы вымиранием целых видов. Что за правитель такой захотел бы войти в историю как король или президент, который уничтожил на земле курятину, индюшатину и свинину?» - демонстрирует колумнист ущербность логики защитников животных.

В заключение Таранд пишет, что в постгуманистическую эпоху отношение человека ко всей живности, которую он поедает, должно быть таким же, которое раньше приписывалось божествам – все, что живет на земле, живет по воле человека, а ведь бог никогда не спрашивает у себя, является ли этичным и полезным для здоровья чье-то убийство или, наоборот, сохранение ему жизни.