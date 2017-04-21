Фото: смотрите, как выглядит гамбургер за 9000 евро

Приготовлением угощения занимался шейх Мохаммед Абдулла аль-Тани. Он руководит одним из отделов в правительстве эмирата Шарджа и выполняет функции официального посла фонда. Цена гамбургера составила 10 000 долларов (почти 9300 евро).

Известно, что в целом в рамках проведенного мероприятия с молотка ушло целых 4 гамбургера по рецепту шейха.

Дорогостоящий бургер был сделан из шафрановой булочки, бекона, особо приготовленного сыра чеддера с добавлением специй и соусов.