Фото: смотрите, как выглядит гамбургер за 9000 евро
21 апреля 2017 г., 11:00
В марте во время дубайских благотворительных торгов был приобретен очень дорогостоящий бургер. Его цена составила 10 000 долларов. Полученные деньги перевели фонду по борьбе с раком молочной железы Pink Caravan.
Приготовлением угощения занимался шейх Мохаммед Абдулла аль-Тани. Он руководит одним из отделов в правительстве эмирата Шарджа и выполняет функции официального посла фонда. Цена гамбургера составила 10 000 долларов (почти 9300 евро).
Известно, что в целом в рамках проведенного мероприятия с молотка ушло целых 4 гамбургера по рецепту шейха.
Дорогостоящий бургер был сделан из шафрановой булочки, бекона, особо приготовленного сыра чеддера с добавлением специй и соусов.