Умерла еще одна пострадавшая при теракте в Санкт-Петербурге

"В пятницу в 06:05 скончалась находившаяся в крайне тяжелом состоянии пострадавшая в теракте, 1960 года рождения", - написала она в твиттере.

Таким образом, число жертв теракта выросло до 16 человек, включая террориста-смертника.

Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь" петербургского метро в вагоне поезда произошел взрыв. Бомбу, по данным следствия, привел в действие террорист-смертник - уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов. Ранее сообщалось, что результате теракта погибли 15 человек, более 50 получили ранения.

По делу о теракте было задержано десять человек, в том числе Аброр Азимов, который предположительно занимался сбором средств для организации взрыва, а также его брат Акрам Азимов, которому вменяют изготовление подложных документов для проникновения террористов в Россию. Оба уроженца Киргизии в 2013 году получили гражданство России.