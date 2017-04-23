В современных библиотеках шьют и бьют в барабан

По словам директора по развитию услуг Таллиннской центральной библиотеки Кристийн Меос, в их филиале на улице Сыле есть швейная комната с обычной швейной машинкой и даже оверлоком. Кроме того, все зарегистрированные читатели могут сделать выкройки на большом столе и воспользоваться паровым утюгом.

В основном здании библиотеки, находящемся на бульваре Эстония, есть музыкальный отдел с новомодными инструментами – цифровым роялем, барабанами и наушниками. Эта идея была заимствована у финских коллег, а в недалеком будущем всем желающим планируется также выдавать напрокат музыкальные инструменты.

Не секрет, что современных детей почти не заставить читать и потому приходится пользоваться уловками. Поскольку игры зачастую придумываются по книгам, библиотекари придумали «замануху» для несовершеннолетних – игровые приставки.

Дважды в месяц в Кяннукуккеской библиотеке для учеников 1-х, 2-х и 3-х классов открыт бесплатный кружок робототехники. Второй подобный кружок «кочует» из одной в библиотеки в другую по всему городу.

Во всех филиалах Центральной библиотеки работают «языковые кафе», в которых можно подтянуть свой эстонский при помощи носителей языка. Их подход к изучению языка не является академическим и потому не парализует всех желающих разговориться.

Любители же спорта могут взять в библиотеке напрокат шагомер, пульсометр и настольные игры. В некоторых представительствах можно поиграть в настольный теннис и корону.

Кроме того, в распоряжении посетителей Центральной библиотеки находятся графические столы и внешние аккумуляторы. Скоро к ним добавятся и планшетники. Также на дом выдают э-ридеры с классикой, на которую не распространяются авторские права.