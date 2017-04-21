В Эстонии финансирование приютов для женщин вырастет на 150 000 евро

В сравнении с 2014 годом государственное базовое финансирование приютов для женщин выросло с 430 000 до 770 000 евро. «Услуга приюта для женщин сейчас обеспечена в каждом уезде, повышение постоянного базового финансирования на четверть добавит уверенности в стабильном будущем услуги», – сказал министр здоровья и труда Евгений Осиновский.

Согласно закону о помощи жертвам, в комплексную услугу приюта для женщин входит безопасное размещение, первичное кризисное консультирование, консультирование на основе происшествия, при необходимости психологическая консультация или психотерапия, юридическая консультация, а также оценка нужд и первичная консультация детей, находящихся с жертвой.

«Все мы знаем, что для того, чтобы насилия стало меньше, надо работать с обеими сторонами. Помимо помощи жертвам, государство должно систематически заниматься и людьми, совершающими насилие, и я рад, что в государственном бюджете нашлись средства для проведения интервенционной программы», – подчеркнул министр. Реализацией программы займется Департамент социального обеспечения.