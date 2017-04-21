Юри Ратас едет в Ида-Вирумаа

Глава правительства начнет поездку с Кохтла-Ярве, где встретится с членами горуправы, сообщила пресс-служба правительства. В первой половине дня Ратас также ознакомится с работой концерна Viru Keemia Grupp AS.

Во второй половине дня премьер посетит расположенную в Аувере электростанцию Eesti Energia, потом встретится с членами Нарвской мэрии, осмотрит место будущего здания Нарвского колледжа Академии полиции и увидит спорткомплекс "Эккекюла".