Фото и видео: представлен первый серийный летающий автомобиль

Производители уверяют, что предзаказы на это транспортное средство будут приниматься уже в этом году, а первые летающие авто их владельцы получат в 2020 году, пишет Newsru.

Но о доступности летающего автомобиля речь не идет. Его стоимость предварительно оценена в 1,2-1,5 миллиона евро. Кроме того, чтобы поднять машину в воздух, нужна лицензия пилота. Да и с дороги взлететь не получится - для этого необходим аэродром или иное разрешенное для взлета место, так как для разгона нужно около 300 метров.

Концепт первой модели дебютировал еще в 2014 году в Вене на фестивале инноваций Pioneers Festival. Всего же на разработку этого индивидуального аэротранспортного средства у инженеров компании ушло более 25 лет. При создании аэромобиля большую поддержку уникальному проекту оказало правительство Словакии.

Что именно изменится в новой версии 4.0 по сравнению с предыдущей 3.0, пока точно не известно. Ранее двухместный автосамолет со складывающимися крыльями был оснащен гибридным двигателем Rotax 912.

AeroMobil на дороге разгоняется до максимальных 160 км/ч, а в воздухе его крейсерская скорость - 200 км/ч. Трансформация автомобиля в самолет занимает около трех минут. На земле аэромобиль расходует 8 литров бензина на 100 км, а в воздухе - 15 литров в час. Запас хода в режиме автомобиля - 875 км, в режиме самолета - 700 км.

Разработкой летающих автомобилей уже долгое время занимаются многие компании из разных стран мира. И в последний год многие из автомобилей уже поднялись в воздух.

И хотя эксперты уверены, что в обозримом будущем летающие авто не смогут завоевать широкую популярность, некоторые из моделей все же смогут найти своих клиентов.