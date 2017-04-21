Что же наконец построят на месте Художественной академии?

Напомним, что на этом месте должно было появиться новое здание Художественной академии, но из-за некоторых обстоятельств, включая разногласия с собственниками соседних домов, здание так и не было построено.
В Кесклиннаской районной управе Таллинна до 26 апреля можно ознакомиться с эскизом детальной планировки участка по адресу Лайкмаа,11/Тартуское шоссе, 1, на котором когда-то располагалось здание Художественной академии Эстонии.
Обсуждение эскиза состоится 27 апреля в 14 часов в большом зале управы (улица Нунне, 18). Размер участка - 0,85 га. Цель планировки - изменить назначение земельного участка на коммерческое и жилое и дать разрешение на строительство высотного здания с двумя подземными этажами.
Сейчас на участке находится платная парковка.
С материалами детальной планировки можно ознакомиться на сайте http://tpr.tallinn.ee/tpr/