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Что же наконец построят на месте Художественной академии?

Rus.Postimees.ee
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Нравится ли вам то, что будет построено на сегодняшнем пустыре? | ФОТО: tpr.tallinn.ee

Напомним, что на этом месте должно было появиться новое здание Художественной академии, но из-за некоторых обстоятельств, включая разногласия с собственниками соседних домов, здание так и не было построено.

В Кесклиннаской районной управе Таллинна до 26 апреля можно ознакомиться с эскизом детальной планировки участка по адресу Лайкмаа,11/Тартуское шоссе, 1, на котором когда-то располагалось здание Художественной академии Эстонии.

Обсуждение эскиза состоится 27 апреля в 14 часов в большом зале управы (улица Нунне, 18). Размер участка - 0,85 га. Цель планировки - изменить назначение земельного участка на коммерческое и жилое и дать разрешение на строительство высотного здания с двумя подземными этажами.

Сейчас на участке находится платная парковка.

С материалами детальной планировки можно ознакомиться на сайте http://tpr.tallinn.ee/tpr/

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