Что же наконец построят на месте Художественной академии?

В Кесклиннаской районной управе Таллинна до 26 апреля можно ознакомиться с эскизом детальной планировки участка по адресу Лайкмаа,11/Тартуское шоссе, 1, на котором когда-то располагалось здание Художественной академии Эстонии.

Обсуждение эскиза состоится 27 апреля в 14 часов в большом зале управы (улица Нунне, 18). Размер участка - 0,85 га. Цель планировки - изменить назначение земельного участка на коммерческое и жилое и дать разрешение на строительство высотного здания с двумя подземными этажами.

Сейчас на участке находится платная парковка.

С материалами детальной планировки можно ознакомиться на сайте http://tpr.tallinn.ee/tpr/