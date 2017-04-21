Полный провал: в апреле рейтинг IRL упал ниже порога в пять процентов

В апреле IRL поддерживали 4,7 процента, Свободную партию - 11,2, Консервативную народную партию Эстонии (EKRE) - 14,1, а Социал-демократическую партию (СДПЭ) - 15,4 процента. Как и в марте, позиции ведущей коалиционной Центристской партии и лидирующей в оппозиции Партию реформ были схожими: центристов поддерживали 24,8, а Партию реформ - 24,5 процента респондентов.

По сравнению с мартом рейтинг и центристов, и реформистов упал на 1,7, а IRL - на 1,6 процента. Рейтинг Свободной партии вырос на 1,6, а СДПЭ - на 0,9 процента, рейтинг EKRE не изменился.

Из не вошедших в парламент партий наиболее крупной поддержкой пользовались Зеленые Эстонии - в апреле их поддержали 4,9 процента, тогда как в марте - 1,9 процента.

Поддержка правящей коалиции в апреле составила 45 процентов, что на два процента ниже, чем в марте. Свои предпочтения в апреле не смогли указать 26,6 процента опрошенных, это на 0,9 процента меньше, чем было в марте.

Результаты составлены только на основании ответов тех, кто имеет свои предпочтения в выборе партии, таким образом, процент респондентов, которые затруднялись ответить, не учитывается. Подобный метод позволяет сравнивать рейтинг партий с результатами выборов Рийгикогу и тем самым позволяет представить потенциальную представленность партий в парламенте в том случае, если бы выборы прошли в период опроса и включали тех же кандидатов.

Всего в период с 10 по 18 апреля Kantar Emor опросил с помощью электронных анкет 880 имеющих право голоса граждан в возрасте 18-74 лет.