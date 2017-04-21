Вопрос читателя: как вернуть товар, который навязали по телефону?

"Моей маме по телефону навязали какие-то витамины. Мама не подписывала никакие бумаги, не соглашалась ни с какими условиями. Просто по телефону ее так заболтали, что она не то чтобы согласилась, просто не сказала категоричное "нет", - написала в "МК-Эстонию" читательница Анастасия. - Мы хотели вернуть покупку, но нам попросту не дозвониться. Что делать? Мама боится, что если не оплатит счет, то за нее возьмутся судебные приставы".
От редакции "МК-Эстония":
Согласно закону, данного по телефону согласия недостаточно для возникновения у потребителя обязательства по оплате. Для заключения договора требуется наличие адресованного потребителю письменного предложения о продаже, согласие с которым он письменно подтвердил. То, что клиент принял вещи и оставил у себя, нельзя считать выражением согласия с условиями договора.
При заключении письменного договора действует общее правило: от него можно отказаться без объяснения причин в течение 14 дней с момента получения вещи.