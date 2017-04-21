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Вопрос читателя: как вернуть товар, который навязали по телефону?

Rus.Postimees.ee
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Разговор по телефону. Иллюстративное фото. | ФОТО: Ants Liigus / Pärnu Postimees

"Моей маме по телефону навязали какие-то витамины. Мама не подписывала никакие бумаги, не соглашалась ни с какими условиями. Просто по телефону ее так заболтали, что она не то чтобы согласилась, просто не сказала категоричное "нет", - написала в "МК-Эстонию" читательница Анастасия. ​- Мы хотели вернуть покупку, но нам попросту не дозвониться. Что делать? Мама боится, что если не оплатит счет, то за нее возьмутся судебные приставы".

От редакции "МК-Эстония":

Согласно закону, данного по телефону согласия недостаточно для возникновения у потребителя обязательства по оплате. Для заключения договора требуется наличие адресованного потребителю письменного предложения о продаже, согласие с которым он письменно подтвердил. То, что клиент принял вещи и оставил у себя, нельзя считать выражением согласия с условиями договора.

При заключении письменного договора действует общее правило: от него можно отказаться без объяснения причин в течение 14 дней с момента получения вещи.

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