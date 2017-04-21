Смотрите в субботу с комментарием на русском: «Нымме Калью» принимает «Тулевик»

В субботу, 22 апреля, в рамках седьмого тура чемпионата Эстонии по футболу столичный "Нымме Калью" принимает дома вильяндиский "Тулевик".

Предматчевые комментарии

Главный тренер "Тулевика" Айвар Лиллевере: «В прошлом туре "Калью" потерпел болезненное поражение. Думаю, они хотят исправить эту оплошность. Вкус поражения знаком и нашей команде. Постараемся не пропускать голы на последних минутах игры, чтобы увезти домой хотя бы очко».

Главный тренер "Нымме Калью" Сергей Францев: «Последний матч был для нас неудачным. Предстоит домашняя игра против "Вильянди", надо улучшать положение в турнирной таблице».

Трансляция начнется в 18.55!