Пиритаский лесоруб попался с поличным: «Я готовился к Иванову дню»

За последние годы произошло несколько случаев, когда на берегу реки Пирита, в том числе и на охраняемой природной территории спиливали деревья без разрешения, сообщила Инспекция окружающей среды. Пильщика до сих пор не удавалось задержать, несмотря на то, что люди неоднократно его видели.

На прошлой неделе в Инспекцию окружающей среды поступило сообщение о том, что на берегу реки Пирита вновь спиливают деревья. С понедельника патрули инспекции присматривали за территорией. Вчера в инспекцию поступило новое сообщение, инспекторы прибыли, когда мужчина занимался спиливанием, и взяли его с поличным.

Увидев инспекторов, мужчина попытался убежать, но его в итоге поймали.

Задержанный 1988 года рождения, он живет в Ласнамяэ. После задержания он утверждал, что занимался заготовкой дров к Иванову дню.

У реки Пирита в зоне между Лагеди-теэ и Петербури-теэ было спилено 15 елей, в том числе частично высохшие деревья. Поваленные деревья были распилены на полуметровые бревна.

По словам руководителя Харьюмааского бюро Инспекции окружающей среды Моники Ранд, почерк лесоруба такой же, как и в предыдущих случаях. Кроме того, внешность задержанного совпадает с данными ранее описаниями очевидцев.

Для выяснения обстоятельств произошедшего начато производство о проступке. Пилу взяли на хранение в качестве вещдока.