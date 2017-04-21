Водитель, ехавший со скоростью 150 км/ч, отправлен за решетку

19 апреля во время дорожных толок полиция измеряла скорость на Итматсалу-теэ в Тартумаа. Несколько людей дали знать, что на этом участке с ограничением скорости 90 км/ч представляют опасность любители погонять. Днем полиция заметила Audi A6, двигающуюся со скоростью примерно 150 км/ч. 24-летний Йоозеп, сидевший за рулем машины, был задержан и при проверке оказалось, что у него нет водительских прав. Он был доставлен в арестантский дом для ожидания суда.

Йоозеп сказал сегодня в суде, что сознательно рискнул превысить скорость в надежде, что полиция его не поймает. Он утверждал, что торопился в один детский сад, чтобы доставить детям еду на обед. Суд назначил ему 20 дней заключения.

Комиссар Лыунаской префектуры Валло Тынувере сказал, что во имя одного благородного дела нельзя подвергать опасности других: «Три недели ареста — достаточное время для того, чтобы Йоозеп мог бы сделать выводы до того, как это закончится для кого-то плачевно».

В этом году полиция поймала почти 2000 водителей, которые превышали скорость. Этот показатель на 500 меньше, чем за тот же период прошлого года.