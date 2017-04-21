Спектакль Театра на Малой Бронной "Тартюф" (РОЗЫГРЫШ ВНУТРИ)

Для «Тартюфа» режиссер Павел Сафонов собрал целое созвездие хороших артистов. В заглавной роли занят Виктор Сухоруков. «Мы работаем в жанре фарса, - говорит актер. - Я преданно иду за режиссером, но мы много спорим про меру откровенности лицемерия героя. Я хочу показать завуалированность афериста. Это будет скабрезно, развратно, отвратительно – на фоне прекрасных медоточивых обещаний. Внешне Тартюф благопристоен, говорит правильные вещи. Но сказав, пообещав, он садится в машину с мигалкой и уезжает».

Спектакль - номинант премии СТД РФ «Гвоздь сезона» сезона 2011-2012 годов и премии «Звезда Театрала» за лучшую женскую роль второго плана (Агриппина Стеклова).

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