Фото: красивая современная усадьба в Подмосковье

Хозяева этого дома в Подмосковье всегда мечтали не просто о загородном доме, но о настоящей усадьбе, и недавно их мечта осуществилась.

Фото: pufikhomes.com

На просторном участке, в самой настоящей березовой роще построены главное здание площадью 500 квадратных метров, баня, спа-центр с бассейном, гостевой дом и даже небольшое хозяйство с утками и перепелками.

Фото: pufikhomes.com

Оформлением интерьеров занималась декоратор Женя Жданова. Все фотографии очень привлекательного дома находятся ЗДЕСЬ.