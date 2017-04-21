Фото: красивая современная усадьба в Подмосковье
21 апреля 2017 г., 13:40
Блог Pufikhomes.com продолжает радовать нас публикациями фотографий дизайнерских интерьеров. Среди них всегда можно найти что-то полезное и применить на практике в своем доме. Вот и сейчас - заходите в гости!
Хозяева этого дома в Подмосковье всегда мечтали не просто о загородном доме, но о настоящей усадьбе, и недавно их мечта осуществилась.
Фото: pufikhomes.com
На просторном участке, в самой настоящей березовой роще построены главное здание площадью 500 квадратных метров, баня, спа-центр с бассейном, гостевой дом и даже небольшое хозяйство с утками и перепелками.
Фото: pufikhomes.com
Оформлением интерьеров занималась декоратор Женя Жданова. Все фотографии очень привлекательного дома находятся ЗДЕСЬ.