В убийстве бездомного в Ласнамяэ подозревают его знакомого

12 марта полиция получила сообщение, что в заброшенном здании на Лаагна теэ обнаружено тело 52-летнего мужчины с признаками насилия. Согласно первоначальной информации, пустующее депо было его постоянным местом жительства.

Позже, 6 апреля, по ходатайству Пыхьяской окружной прокуратуры в Харьюском уездном суде был взят под стражу 46-летний мужчина, которого подозревают в убийстве особо жестоким способом.

Согласно обвинениям, поздним вечером 12 марта в пустующем ангаре, расположенном на Раху теэ в Таллинне, 46-летний мужчина ударил неоднократно ножом 52-летнего мужчину. В результате полученных травм пострадавший скончался.

У полиции есть основание полагать, что предполагаемый преступник и жертва были знакомы. «Вероятно, речь идет о бытовом конфликте, повлекшем за собой смерть мужчины. Распространялись слухи, что убийство совершили несовершеннолетние. В числе прочих мы проверили и эту версию, но собранные до настоящего момента улики этого не подтверждают», - сказал руководитель службы уголовного бюро Пыхьяской префектуры Рогер Кумм.

«Ангар на Раху теэ - проблемное место, где ютятся люди с асоциальным образом жизни. Знаем, что заброшенные здания привлекают молодежь, так как там можно втайне употреблять алкоголь и сигареты», - добавил он.