Из Таллинна в Берлин по вакуумной трубе за 90 минут

Выступавший вчера в Рийгикогу вице-президент Hyperloop One Алан Джеймс считает, что вместе с Rail Baltic нужно построить HyperBaltic, который позволил бы доезжать из Таллинна в Берлин за 90 минут.
В начале своего доклада, Джемс познакомил всех собравшихся с концепцией Hyperloop, заключайющейся в транспортном туннеле в состоянии вакуума, по которому передвигаются капсулы со скоростью более 1000 километров в час или 300 метров в секунду. Идея принадлежит известному во всем мире миллиардеру-изобретателю Илону Маску.
Джеймс считает, что, прежде всего, Таллинн мог бы наладить сообщение с Ригой, а после этого продлить туннель до Вильнюса и Каунаса, откуда можно уже двигаться в сторону Варшавы, где будет заканчиваться и Rail Baltic. Вице-президент отметил, что туннели Hyperloop не обязательно должны пролегать только между крупными центрами, а должна иметь ответвление к крупным центрам.
«Вы, может быть, хотели бы посещать различные места в странах Балтии. Наша сеть позволила бы вам отправиться, куда вы хотите», - отметил предприниматель.
По словам вице-президента, дальше должна начаться битва за то, кто быстрее будет соединен с сетью: «Умные и инновативные места присоединятся, а другие останутся за бортом». Джеймс считает, что из Варшавы система должна дойти до Берлина, соединив с собой и другие города, мимо которых будет пролегать туннель. «Особенно это понравилось бы полякам, которые получили бы сообщение с Гданьском. Иначе им нет смысла от Rail Baltic, поскольку сообщение с Германией у них уже есть. Почему они должны утруждаться?»
Вице-президент сказал, что по линии Hyperloop Таллинн-Берлин до Риги можно будет добраться за 18 минут: «Вы могли бы жить в Риге и работать в Таллинне. И наоборот. Вы просто ездите на работу и обратно, каждый день». Из Таллинна в Вильнюс по такому туннелю можно попасть примерно за 35 минут. Для сравнения, Джеймс привел пример, что со всеми летными процедурами, сейчас долететь из Таллинна в Вильнюс можно за три часа. По его оценке, добраться из Таллинна до Берлина будет возможно за 90 минут: «Если ты хочешь иметь сообщение с центром Европы, то 90 минут для этого вполне достаточно».
Джеймс не ограничивается только Берлином: «Некоторое время назад мы составили бизнес-план для сообщения между Хельсинки и Стокгольмом. В данный момент мы ведем диалог с правительством Финляндии, чтобы соединить туннель и с Таллинном. Именно поэтому, сегодня мы находимся здесь вместе с вами – для того, чтобы соединить Таллинн с Хельсинки». Он уверен, что Hyperloop может предложить более дешевый подводный туннель.
«Если вы построите обычный туннель от Таллинна до Хельсинки, что может быть совершенно разумной идеей, то вы получите время в пути 30-40 минут. Если вы построите туннель Hyperloop, то мы гарантируем, что время в пути будет составлять десять минут».
Живущие в Хельсинки эстонцы, по словам Джеймса, могли бы каждый день ездить на работу из дома и с работы домой, а не ездить один раз в неделю по морю. Джеймс сравнил это с обычной поездкой на метро: «Но это не полчаса в метро, а шесть минут в метро».
После этого вице-президент Hyperloop представил обзор технических предпочтений строительства туннеля. Поскольку в туннелях Hyperloop нет воздуха, то он должен быть меньше обычного туннеля для поезда, а значит, он значительно дешевле, поскольку копать придется намного меньше: «Мы могли бы взять двустороннюю систему и создать один туннель. Мы не должны копать три туннеля, что необходимо для движения поездов». Также отдельная секция туннеля должна быть заполнена воздухом, чтобы подать его в случае экстренной остановки.
А еще Джеймс не забыл напомнить об экономии энергии: «Поскольку Hyperloop работает в вакууме, где нет трения, это в значительной степени экономит энергию, а значит, и деньги. Расходы на электричество меньше, чем у любой, имеющейся в мире транспортной системы». Он добавил, что, поскольку система в основном полностью автоматическая, то и расходы на человеческий ресурс намного меньше.
А в конце своей презентации, Джеймс сообщил о самом большом своем плане, который, по его оценке, должен стать определяющим в 21 веке для Северной Европы: «Мы не должны строить все сразу, но мы советуем вам построить Hyperloop вокруг Балтийского моря. Это был бы Северо-Европейский союз. Я это вижу, как HyperHansa. Это отсылает нас назад к экономическим связям, которые когда давно связывали города северной Европы».
По словам Джеймса, такая транспортная система занимает меньше места, чем железная дорога, поскольку она закреплена на столбах и длится дальше, вне зависимости от ландшафта, и таким же образом пролегает через города. Также нет надобности строить большие станции, поскольку Hyperloop не нуждается в большом времени для остановок: «Время остановки может быть 45 секунд».
«У нас уже идут переговоры с Европейской Комиссией, и для меня не осталось незамеченным, что генеральным директором генеральной дирекции Европейской Комиссии по вопросам движения и транспорта является эстонец Хендрик Хололей. Я встречаюсь с ним 9 июня», - сообщил Джеймс.
«Если вы дадите нам такие же ресурсы, которые вы даете железной дороге, то мы составим для вас реальный план и программы, а также призовем к участию все правительства». Вице-президент пообещал пригласить правительства трех прибалтийских стран для участия в исследовании по определению масштабов проекта, чтобы лучше обозначить возможности HyperBaltic и для начала сосредоточиться именно на этом.
Postimees спросил у Джеймса, как он планирует убеждать Хололея, который до сих пор считал это непрактичным и, скорее всего, слишком дорогим мероприятием. «Мы сделаем ему предложение, как мы сделали это сейчас вам. Мы не говорим, что нужно отказаться от Rail Baltic, мы говорим – используйте созданный для Rail Baltic коридор, чтобы построить Hyperloop. Тяжелые грузы, как сталь и уголь можно перевозить поездами, поскольку скорость тут не самый критичный фактор».
Свою презентацию Джеймс закончил словами: «Революция Hyperloop началась». В пресс-сообщении парламента инициатор группы поддержки постоянного сообщения между Таллинном и Хельсинки, бывший министр экономики и инфраструктуры Кристен Михал подчеркнул, что туннель Таллинн-Хельсинки создается для укрепления столиц-близнецов и роста экономики.
«Первоначальные исследования предрекают рост ВВП в 0,5-3 процента. Также быстрой дорогой, по сути, соединятся между собой 4,7 миллиона человек. Большее экономическое пространство и растущие возможности увеличат привлекательность и силу влияния двух столиц для всего мира», - сказал Михал.
«Туннель между двумя столицами, мог бы стать самым крупным делом в истории двух братских народов. Сейчас это может казаться мечтой, но с ее осуществлением обе страны станут больше», - добавил Михал.
Обзор развития темы постоянного сообщения между Таллинном и Хельсинки в Эстонии дали представители Министерства экономии и коммуникаций, уездной управа Харьюмаа и Таллиннского транспортного департамента. Предварительная стоимость туннеля Таллинн-Хельсинки составляет девять-тринадцать миллиардов евро.