Из Таллинна в Берлин по вакуумной трубе за 90 минут

В начале своего доклада, Джемс познакомил всех собравшихся с концепцией Hyperloop, заключайющейся в транспортном туннеле в состоянии вакуума, по которому передвигаются капсулы со скоростью более 1000 километров в час или 300 метров в секунду. Идея принадлежит известному во всем мире миллиардеру-изобретателю Илону Маску.

Джеймс считает, что, прежде всего, Таллинн мог бы наладить сообщение с Ригой, а после этого продлить туннель до Вильнюса и Каунаса, откуда можно уже двигаться в сторону Варшавы, где будет заканчиваться и Rail Baltic. Вице-президент отметил, что туннели Hyperloop не обязательно должны пролегать только между крупными центрами, а должна иметь ответвление к крупным центрам.

«Вы, может быть, хотели бы посещать различные места в странах Балтии. Наша сеть позволила бы вам отправиться, куда вы хотите», - отметил предприниматель.

По словам вице-президента, дальше должна начаться битва за то, кто быстрее будет соединен с сетью: «Умные и инновативные места присоединятся, а другие останутся за бортом». Джеймс считает, что из Варшавы система должна дойти до Берлина, соединив с собой и другие города, мимо которых будет пролегать туннель. «Особенно это понравилось бы полякам, которые получили бы сообщение с Гданьском. Иначе им нет смысла от Rail Baltic, поскольку сообщение с Германией у них уже есть. Почему они должны утруждаться?»

Вице-президент сказал, что по линии Hyperloop Таллинн-Берлин до Риги можно будет добраться за 18 минут: «Вы могли бы жить в Риге и работать в Таллинне. И наоборот. Вы просто ездите на работу и обратно, каждый день». Из Таллинна в Вильнюс по такому туннелю можно попасть примерно за 35 минут. Для сравнения, Джеймс привел пример, что со всеми летными процедурами, сейчас долететь из Таллинна в Вильнюс можно за три часа. По его оценке, добраться из Таллинна до Берлина будет возможно за 90 минут: «Если ты хочешь иметь сообщение с центром Европы, то 90 минут для этого вполне достаточно».

Джеймс не ограничивается только Берлином: «Некоторое время назад мы составили бизнес-план для сообщения между Хельсинки и Стокгольмом. В данный момент мы ведем диалог с правительством Финляндии, чтобы соединить туннель и с Таллинном. Именно поэтому, сегодня мы находимся здесь вместе с вами – для того, чтобы соединить Таллинн с Хельсинки». Он уверен, что Hyperloop может предложить более дешевый подводный туннель.

«Если вы построите обычный туннель от Таллинна до Хельсинки, что может быть совершенно разумной идеей, то вы получите время в пути 30-40 минут. Если вы построите туннель Hyperloop, то мы гарантируем, что время в пути будет составлять десять минут».

Живущие в Хельсинки эстонцы, по словам Джеймса, могли бы каждый день ездить на работу из дома и с работы домой, а не ездить один раз в неделю по морю. Джеймс сравнил это с обычной поездкой на метро: «Но это не полчаса в метро, а шесть минут в метро».