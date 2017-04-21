До и после: если вы нашли на помойке вот такой комод,быстро несите его домой!

Непогода нанесла комоду большой урон: фанера вспучилась, дерево подгнило, а ящики не закрывались.

Фото: Pamela Field

Памела удалила фанеру и с помощью пары тисков прикрепила по краям два деревянных бруска, которые при высыхании не позволили комоду искривиться еще больше. Сверху она положила мокрое полотенце и оставила его на ночь.

Фото: Pamela Field

Затем она удалила всю оставшуюся фанеровку и хорошенько протерла тряпкой и, наконец, прошлась по всей поверхности наждачной бумагой.

Фото: Pamela Field

Затем в голову Памелы пришла гениальная идея: она оклеила ящики тиснеными обоями и покрасила их той же краской, что и весь комод. Рисунок на обоях придал комоду элегантность и необычность.

Фото: Pamela Field

Что касается краски, то мастерица выбрала краску под серебро. Краска наносилась не кисточкой, а валиком. В заключение весь комод был покрыт черным лаком, который придал комоду некоторую изысканную потертость, а рисунку - глубину.

Фото: Pamela Field

Источник: HomeTalk