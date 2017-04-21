Видео: мужчина открыл огонь в здании ФСБ в Хабаровске, есть жертвы

По данным ведомства, стрелок открыл огонь в приемной здания ведомства. "21 апреля в 17:02 по местному времени в приемную Управления ФСБ России по Хабаровскому краю вошел неизвестный и, не пересекая установленную зону технического контроля, начал стрелять по находившимся в приемной людям", - сообщили в пятницу, 21 апреля, "Интерфаксу" в ЦОС ФСБ.

Там отметили, что в результате "погиб сотрудник ФСБ России и один из двух посетителей - граждан стран СНГ". Второй посетитель ранен.

Человек, вошедший в приемную управления ФСБ по Хабаровскому краю, открыл беспорядочный огонь, рассказал собеседник РБК в спецслужбе. "Стрелял в тех, кого видел", - пояснил источник агентства.

Кроме того, собеседник РБК в ФСБ сообщил, что нападавший был вооружен автоматом Калашникова. По его словам, оперативники не исключают, что предполагаемый преступник мог быть не убит сотрудниками спецслужбы, а покончил с собой.

В то же время, по данным Life, напавший на здание УФСБ обещал сотрудникам спецслужбы раскрыть данные обо всех экстремистах в Хабаровском крае. Злоумышленник позвонил в дверь приемной, после чего для принятия сведений к нему вышли оперативник и переводчик. Как только вооруженный увидел сотрудников ФСБ, он сразу открыл по ним огонь.

После стрельбы в приемной правоохранительные органы начали обследовать территорию управления ФСБ и обнаружили подозрительную сумку, сообщил источник РБК. По этой причине не место ЧП вызвали саперов и кинологов.

Личность нападавшего установлена

Тем временем личность открывшего стрельбу в приемной здания УФСБ по Хабаровскому краю уже установлена, сообщили ТАСС в ведомстве. "Это уроженец и житель Хабаровского края А. В. Конев, 1999 года рождения. Имеются данные о его принадлежности к неонацистской группе", - уточнили в ЦОС ФСБ.

По информации Life, нападавший по фамилии Конев оказался русским по национальности, который около двух лет назад принял ислам. При нападении молодой человек не выдвигал никаких требований, а сразу начал стрелять.

Оперативно-следственные действия продолжаются, отметили в ЦОС ФСБ. При этом еще один собеседник РБК в ФСБ сообщил, что прибывшие к месту стрельбы тяжеловооруженные бойцы ФСБ и ОМОН заблокировали здание управления, сотрудники спецслужбы были заперты в своих кабинетах, им запретили покидать рабочие места.

Управление ФСБ располагается на квартал ниже центральной улицы города, улицы Муравьева-Амурского. Рядом с ним находится здание местного управления МВД. Нападение и перестрелка произошли вечером в пятницу по местному времени, когда на улицах находилось большое количество горожан.

Местные жители сообщают в социальных сетях о появившихся в центре города бронетранспортерах и перекрытых дорогах. В частности перекрыли улицу Шевронова, на которой расположено здание управления ФСБ, рассказал РБК сотрудник кафе "Синьор Помидор", которое находится на той же улице. "Никакого взрыва, хлопка или стрельбы мы не слышали. Сейчас периметр оцеплен никого не пускают ни машины, ни людей. Есть автомобили полиции, проезжала одна пожарная машина, скорой не видно", - отметил собеседник агентства.

На месте происшествия находятся бойцы ОМОНа и пожарные, сообщил РБК сотрудник медцентра "Ситилаб", находящегося неподалеку от места ЧП.