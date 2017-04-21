ЕС заступился за «Свидетелей Иеговы», готовых судиться с Россией из-за запрета их деятельности

«Вчерашнее решение Верховного суда РФ о запрете деятельности „Управленческого центра Свидетелей Иеговы“ на территории России за „экстремизм“ может сделать возможным уголовное преследование членов этой организации за простые акты богослужения», - отмечается в тексте.

Между тем, по мнению представителей ЕСВД, «Свидетели Иеговы», как и другие религиозные группы, должны иметь возможность беспрепятственно пользоваться свободой собраний, гарантированных Конституция РФ, а также как международными обязательствами России и международными стандартами в области прав человека.

Накануне Верховный суд РФ признал организацию «Управленческий центр свидетелей Иеговы в России» экстремистской и удовлетворил иск Минюста РФ о запрете ее деятельности на территории. Минюст в своем иске указывал на выявленные в ходе внеплановой проверки различные нарушения при осуществлении деятельности организации, в том числе закона «О противодействии экстремистской деятельности». В религиозной организации же обеспокоены тем, что решение может коснуться 175 тысяч активно практикующих верующих.

12 октября 2016 года Тверской суд Москвы вынес предупреждение Управленческому центру свидетелей Иеговы в России за экстремистскую деятельность. 16 января Мосгорсуд признал предупреждение законным

Официальный представитель «Свидетелей Иеговы» Сергей Черепанов заверил, что организация будет обжаловать решение Верховного суда и уже подала жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

«Свидетели Иеговы» - международная религиозная организация, которая придерживается неортодоксальных направлений в христианстве и отличается специфическим трактованием многих религиозных понятий. В ее состав входила 21 местная организация, три из них ранее были ликвидированы за экстремизм.

Со «Свидетелями Иеговы» связаны многочисленные скандалы из-за того, что их вероучительная литература запрещает переливание крови больным членам организации по рекомендации врача. Медикам в таких случаях часто удавалось оперативно добиться в суде разрешения на процедуру, благодаря чему, в частности, в январе врачи Ивановской области успели спасти жизнь девочки.