Кремль открестился от видеороликов про «Гитлера-Навального»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, призвал "задаться примитивным вопросом: кому и для чего это нужно", сообщает Интерфакс.

"Администрация президента такими делами не занимается (...), ну, не совсем наша это повестка дня. Мы не занимаемся изготовлением роликов", - сказал Песков.

При этом он заметил, что "палитра мнений на этот счет достаточно обширна, есть очень аргументированная точка зрения, что упомянутые граждане могут сами стоять за изготовлением этих роликов, если задаться примитивным вопросом - а зачем и для кого это нужно".