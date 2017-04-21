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«Пыль убивает!»: на улицах Таллинна появились плакаты с обращением для автовладельцев

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Raepress

В Таллинне началась рекламная кампания «Пыль убивает!», которой хотят привлечь внимание к последствиям использования шипованных автомобильных шин.

Установлены пять рекламных плакатов, которые призывают водителей вместо шипованной использовать ламельную резину.

В Хельсинки проведено исследование, которое показало, что весенняя пыль на улицах состоит в основном из частиц дорожного покрытия, вырванных шипами на шинах. А вызванный этим износ покрытия ухудшает условия движения, приводя к истончению слоя асфальта и образованию выбоин.

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