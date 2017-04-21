«Пыль убивает!»: на улицах Таллинна появились плакаты с обращением для автовладельцев
21 апреля 2017 г., 14:48
В Таллинне началась рекламная кампания «Пыль убивает!», которой хотят привлечь внимание к последствиям использования шипованных автомобильных шин.
Установлены пять рекламных плакатов, которые призывают водителей вместо шипованной использовать ламельную резину.
В Хельсинки проведено исследование, которое показало, что весенняя пыль на улицах состоит в основном из частиц дорожного покрытия, вырванных шипами на шинах. А вызванный этим износ покрытия ухудшает условия движения, приводя к истончению слоя асфальта и образованию выбоин.