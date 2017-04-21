Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Вот это не повезло: женщина сломала позвоночник в бассейне с пластиковыми шариками

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
Иллюстративное фото. | ФОТО: KIM KYUNG-HOON/REUTERS

Жительницы Москвы получила перелом позвоночника, прыгнув в бассейн с пластиковыми шариками. Инцидент произошел в батутном центре на «Тульской», куда пострадавшая пришла вместе со своим мужем, сообщает Life в пятницу, 21 апреля.

В настоящий момент девушка доставлена в больницу, где в ближайшее время будет прооперирована. Врачи диагностировали у нее компрессионный перелом двух позвонков с повреждением спинного мозга, сообщает Lenta.ru.

В декабре 2016 года в Москве в Институте театрального искусства женщина сломала ногу, упав в шахту лифта. На место прибыли спасатели, которые передали ее медикам.

Наверх