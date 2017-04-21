Вот это не повезло: женщина сломала позвоночник в бассейне с пластиковыми шариками
21 апреля 2017 г., 14:48
Жительницы Москвы получила перелом позвоночника, прыгнув в бассейн с пластиковыми шариками. Инцидент произошел в батутном центре на «Тульской», куда пострадавшая пришла вместе со своим мужем, сообщает Life в пятницу, 21 апреля.
В настоящий момент девушка доставлена в больницу, где в ближайшее время будет прооперирована. Врачи диагностировали у нее компрессионный перелом двух позвонков с повреждением спинного мозга, сообщает Lenta.ru.
В декабре 2016 года в Москве в Институте театрального искусства женщина сломала ногу, упав в шахту лифта. На место прибыли спасатели, которые передали ее медикам.