Вот это не повезло: женщина сломала позвоночник в бассейне с пластиковыми шариками

В настоящий момент девушка доставлена в больницу, где в ближайшее время будет прооперирована. Врачи диагностировали у нее компрессионный перелом двух позвонков с повреждением спинного мозга, сообщает Lenta.ru.

В декабре 2016 года в Москве в Институте театрального искусства женщина сломала ногу, упав в шахту лифта. На место прибыли спасатели, которые передали ее медикам.