Андрей Коробейник: при сегодняшнем сценарии через несколько лет Эстонию ждут кредиты

«После долгих лет бюджетного равновесия в Эстонии был принят дефицитный бюджет – другими словами, экономическая стратегия страны в корне изменилась. Основная причина дефицита – это раздача денег населению, в частности, увеличение необлагаемого налогом минимума.

Инвестиционная составляющая бюджета остается в процентном отношении неизменной. Если бы дополнительные расходы госсектора пошли бы на инвестиции, то можно было бы рассчитывать на связанный с этим дополнительный экономический рост через несколько лет. В сегодняшнем же сценарии через несколько лет Эстонию ждут кредиты. Поначалу дефицит бюджета собираются покрывать из резервов, а когда резервы закончатся, деньги придется занимать.

Основная проблема, впрочем, не в кредитах, а в том, что структурные проблемы эстонской экономики не решены, и решать их, судя по бюджетной стратегии, никто не собирается. К примеру, у нас по-прежнему очень высокие налоги на рабочую силу, из-за которых эстонские фирмы создают высокооплачиваемые рабочие места за границей. Раздача денег населению вместо инвестиций в будущее приведет к тому, что через 3-5 лет закончатся даже кредитные деньги, и выход из бюджетного дефицита будет напоминать кризисный сценарий 2008-2009 годов.

Политики, однако, так далеко обычно не заглядывают – созданные сегодняшней коалицией проблемы будет решать уже другое правительство. И даже если в нем окажется часть сегодняшних министров, никто из них не вспомнит о том, с чего все начиналось».