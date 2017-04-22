Павел Иванов. Твою мать...

«Мама, мы все сошли с ума...»

– группа «Кино»

Все началось с того, что известная и многими любимая политик Сийри Овийр, председатель Союза женщин Эстонии, комментируя устав титула «Мать года» сказала: «Вы ведь не можете себе представить, чтобы мамой года стала женщина, которая в каждое Рождество знакомит своих детей с новым папой».

Дискуссия о матери

Слово взяли многие женщины - известные и нет, простые смертные и политики. Многие считают, что устав надо менять именно потому, что категорическое требование «иметь мужа» никак не коррелирует с педагогическим опытом матери.

Даже церковь вмешалась. Так, архиепископ Эстонской евангелической лютеранской церкви Юло Вийльма призвал не рушить устоявшиеся традиции конкурса. Как всегда, во имя мира на земле. Только вот забыл он, что в Эстонии тысячи матерей, воспитывающих своих (вернее, того, кого рядом нет) детей.

Сторонники традиционной семьи (мать, отец, ребенок) придерживаются мнения, что родители обязательно должны состоять в браке. То есть мать – не одиночка, только в таком случае она может стать «Матерью года».

Если сторонники такого принципа избрания «Матери года» утверждают, что это всё на благо детей, то мы ведь знаем, что порой дети гораздо счастливее только с мамой, которая полностью отдается воспитанию и справляется с ним без второй половины.

Если сторонники браков таким образом хотят подчеркнуть важность создания официальной ячейки общества, то мы знаем, что в Эстонии брак десятилетиями не пользуется особым спросом. Многие не считали нужным оформлять отношения из-за лишней бюрократии или по практическим соображениям.

Кстати, справка из загса еще не означает, что семья дружная, крепкая и воспитание детей матери только в радость. Так что утверждение Союза женщин о том, что «Матерью года» может быть только женщина из традиционной и крепкой семьи, как минимум относительно верно.

Я бы понял, если б это ляпнул какой-нибудь вышедший в тираж политик-мужчина для напоминания о себе. Ну никак не ожидал я такого от Сийри Овийр! Это и потрясло больше всего. Хотя мужики тоже отличились в этой склоке. На днях на одной эстонской радиостанции состоялся интерактив на эту тему. Слушаю в автомобиле – и не понимаю о чем речь. Звонящие в эфир мужчины требовали титулов лучших вратарей, лучших сварщиков, сравнивали титул «Мать года» с титулом лучшего продавца месяца в «Макдональдсе»...

Короче, все как-то перевернулось вверх дном. Разрешения конфликта нет. Праздник испорчен досрочно. Нашему президенту, а «Мать года» у нас традиционно награждает президент, достался орешек гораздо тверже, нежели банальное новогоднее поздравление, ведь Кальюлайд должна будет на церемонии что-то сказать, причем на всю страну. И все с напряжением будут за этим следить.

Колумнистка из Postimees Хейди Рууль очень хорошо, на мой взгляд, подвела итог этого «родительского собрания», сказав следующее: «Да оставьте вы этот титул себе: каждая мать достойна быть матерью года!»