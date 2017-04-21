Картина дня: предвыборный теракт в Париже, на смену гриппу идет новый недуг

Предвыборный теракт в Париже

Один полицейский погиб, двое серьезно ранены в результате стрельбы в центре Парижа на Елисейских полях вечером в четверг, 20 апреля. Нападавший застрелен, его соучастник сдался полиции Антверпена. Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". Читать далее... СМИ полагают, что кровь, пролитая близ Триумфальной арки, благоприятствует жесткой линии "Национального фронта". В воскресенье будет решаться судьба ЕС, и Европа надеется, что двухступенчатая система выборов не даст французам сделать ошибку, подобную Брекзиту или победе Трампа. Читать далее...

На смену гриппу идет новый недуг

На первой неделе апреля количество вирусных заболеваний верхних дыхательных путей снизилось и достигло обычного уровня, соответствующего сезону. Читать далее...

В Эстонию прибыли новые беженцы

В Эстонию по миграционной программе ЕС прибыли пять семей беженцев - в общей сложности 22 человека. Читать далее...

Водитель, ехавший со скоростью 150 км/ч, отправлен за решетку

Полиция ходатайствовала сегодня о взятии под стражу пойманного во время дорожных толок водителя, который превысил скорость и у которого не было водительских прав. Читать далее...

Пиритаский лесоруб пойман с поличным

В Харьюмаа у реки Пирита был задержан мужчина, который занимался незаконным спиливанием деревьев. Есть основания полагать, что этот человек самовольно спиливал деревья в районе Пирита неоднократно. Свой поступок он объяснил тем, что заготавливает дрова к Иванову дню. Читать далее...

Из Таллинна в Берлин по вакуумной трубе за 90 минут

Выступавший вчера в Рийгикогу вице-президент Hyperloop One Алан Джеймс считает, что вместе с Rail Baltic нужно построить HyperBaltic, который позволил бы доезжать из Таллинна в Берлин за 90 минут. Читать далее...

Инцидент в цирке

Корреспондент Rus.Postimees снял на видео, как воздушная гимнастка сорвалась с высоты во время исполнения трюка. Читать далее...

Чудовищное избиение ребенка

Следственные органы Свердловской области возбудили уголовное дело в отношении 39-летнего электромеханика, который зверски избивал малолетнего сына прямо на улице. За мальчика заступился прохожий, который нанес побои пьяному мужчине, бившему ребенка головой об асфальт. Читать далее...

Стрельба в Хабаровске

В Хабаровске в результате нападения на здание Федеральной службы безопасности России погиб сотрудник спецслужб и один из посетителей. Нападавший уничтожен. Читать далее...