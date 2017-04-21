Милейшая дача в Кейла-Йоа надеется, что к лету у нее появится новый хозяин

Ухоженный дом площадью 65 м2 полностью реновирован в 2012 году. На первом этаже гостиная, открытая кухня и баня. Тем, кто любит, когда и потолок, и стены отделаны сосной, интерьер придется по вкусу.

Фото: KV.EE

Фото: KV.EE

На кухне есть современная плита, но сохранена и дровяная плита "Пионер", есть сухой холодный подпол. Баня с новой дровяной печкой в парилке и с душем. Горячая вода из электробойлера на 100 литров.

Фото: KV.EE

На втором этаже три спальни. Две из них отапливаются, а третья - летняя, с балконом.

Фото: KV.EE

На большом участке площадью 1688 м² сад, травяной газон и открытый бассейн. Есть дополнительные вспомогательные постройки: гараж и беседка, отдельно стоящая дровница, а также просторная теплица.

В ближайшее время волость планирует провести к участкам центральные воду и канализацию. Подробности читаем и остальные фотографии смотрим на странице KV.EE.