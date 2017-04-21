Галерея: сегодня открылась выставка-ярмарка Interjöör 2017

Проводящаяся с 21 по 23 апреля уже в двадцатый раз выставка-ярмарка посвящена не только убранству и меблировке, но и садоводству и недвижимости.

В рамках выставки будут проходить и мастер-классы. Например, бесплатно можно будет научиться, как разбить сад, не требующий последующего ухода, или как правильно красить помещения с повышенной влажностью.

Продолжат экспонировать свои работы эстонские дизайнеры, чье творчество в прошлом году привлекло много внимания.

Как всегда, многое можно будет купить по особенно низким ценам.

Информацию обо всех мероприятиях смотрите ЗДЕСЬ.