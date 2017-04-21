Фото: медики, вероятно, не будут бастовать

Решение выплачивать за пенсионеров социальный налог в бюджет Больничной кассы является важнейшим решением этого десятилетия, касающимся сектора здравоохранения, оно гарантирует устойчивое финансирование сектора и увеличит стабильность финансирования больничной кассы, сказал на встрече с журналистами в пятницу министр здоровья и труда Евгений Осиновский.

Хотя в этом году ситуация в секторе остается сложной, в последующие годы денежные потоки будут расти, созданы условия для улучшения положения, сказала глава Союза врачей Эстонии Катрин Рехемаа.

Глава Союза больниц Урмас Суле отметил, что появилось чувство уверенности в будущем, но нужно прожить и этот год.

По словам Рехемаа, благодаря дополнительному финансированию, скорее всего, не состоится забастовка работников сектора здравоохранения: «Хотя Катрин Рехемаа в одиночестве не принимает эти решения, как временами утверждал министр [Евгений Осиновский], решения принимает собрание представителей. Но, если я вчера сказала, что вероятность трудового мира резко выросла, после сегодняшней встречи она еще выше».

Кроме того, на следующей неделе, скорее всего, будет подписан коллективный договор медицинских работников, который обладает обратной силой и гарантирует рост зарплат с 1 апреля. Коллективный договор будет заключен на следующей неделе, отметила Рехемаа.

«Средства на рост зарплат медицинских работников имеются. Если коллективный договор заключат, мы готовы в следующую среду утвердить соглашение о зарплатах и одобрить его в правительстве», - сказал Осиновский.

В среду правительство решило выделить медицинскому сектору в течение четырех последующих лет дополнительную сумму в 215 млн евро. Со следующего года государство будет выплачивать больничной кассе социальный налог с пенсионеров. Первоначальная сумма в 37 млн евро к 2022 году поднимется до 100 млн евро, на сумму того же порядка в бюджет больничной кассы переведут затраты, которые до сих пор оплачивались из государственного бюджета.