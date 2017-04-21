Варвару Караулову отправили в колонию

"Сегодня мама пришла отдать передачу в СИЗО, а ей сообщили, что Варвару этапировали", - сообщил в пятницу "Интерфаксу" адвокат осуждённой Сергей Бадамшин.

Защитник пока не знает, в какую именно колонию этапировали В.Караулову. "ФСИН должен сообщить об этом позже", - сказал он.

Московский окружной военный суд 22 декабря прошлого года признал Караулову виновной в попытке присоединиться к террористической организации "Исламское государство", назначив ей наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Верховный суд признал приговор законным.

Студентка, которой на тот момент было 19 лет, пропала в Москве 27 мая 2015 года после того, как уехала в университет, но не явилась на занятия. В начале июня того же года стало известно, что на турецко-сирийской границе были задержаны 13 россиян (в том числе Караулова), которые, предположительно, планировали присоединиться к ИГ. Караулова вернулась в Москву. Впоследствии она сменила имя и фамилию, чтобы избежать лишнего внимания прессы.