Филипп Лось: теперь Русский театр – мой ребенок, самый лучший и любимый

Как стало известно вчера, москвич Филипп Лось победил в конкурсе Русского театра и в сентябре станет его художественным руководителем, сменив на этом посту Игоря Лысова. Будущий худрук дал порталу Rus.Postimees интервью.

– Не могли бы вы вкратце рассказать о том, какие именно планы вы представили на конкурс Русского театра?

– В соответствии с условиями конкурса я подготовил план новых постановок на 2018 год. Я пообщался с несколькими режиссерами и в Эстонии, и в России, с людьми, которым считаю необходимым предложить сотрудничество с Русским театром, предварительно обсудил с ними выбор материала, условия и сроки. Теперь в начале мая я буду вместе с Тыну Ленсментом и труппой театра обсуждать эти предложения – и делать точный план на 2018 и на первую половину 2019 года.

– Кем вы видите себя на посту худрука Русского театра: больше режиссером или менеджером?

– Я думаю, точнее всего подходит привычное европейскому театру слово «интендант». Интендант театра, прежде всего – труппы. Руководитель. Как режиссер я, конечно же, буду ставить спектакли, но главная ответственность для меня – организация и планирование всей художественной жизни Русского театра.

– Вы сотрудничали не с одним театром. Какие именно вехи вашей карьеры вы сами считаете наиболее важными – и что именно они вам дали?

– Я вместе с Иосифом Райхельгаузом и Мариной Дружининой создавал театр «Школа современной пьесы» – и это определило всю мою дальнейшую жизнь. Я много лет руководил всей внутренней жизнью этого театра, мой базовый театральный опыт – отсюда. Иосиф Райхельгауз был моим главным педагогом и в ГИТИСе, и в последующей режиссерской работе.

Первый спектакль вне стен «Школы», в Тверском ТЮЗе, и каждый последующий, особенно один из последних, в Петрозаводске – тоже большой режиссерский опыт.

Школа театрального лидера в 2012 году в Центре Мейерхольда в Москве – это был для переворот и актуализация сознания, ощущение своей ответственности перед обществом, ощущение себя важной частью театрального поколения новых лидеров на фоне первой волны социальных протестов в России 2011-2012 годов.

Опыт руководства дирекцией проекта «Открытая сцена» в 2013-2015 годах – самый жесткий и самый важный. Это как выход в открытый космос. Опыт создания команды единомышленников при активном противодействии, и внешнем, и внутреннем. Опыт руководства в условиях тотального контроля чиновников. Опыт выпуска и маркетинга более сорока спектаклей молодых талантливых режиссеров при условии, что в любой момент все может закончиться. Ежедневная борьба, чтобы театр продолжался. Опыт поражения ценнее опыта побед.

И, как спасение, бурный, чудесный любовный роман с Rakvere Teater, с колоссальной эстонской театральной культурой. Мои два самых юных спектакля родились в этом любовном союзе, который, я надеюсь, будет продолжаться.

И, наконец, недолгий опыт сотрудничества с двумя выдающимися театральными режиссерами, Генриеттой Яновской и Камой Гинкасом, в Московском ТЮЗе – опыт поиска своего места в абсолютно новом коллективе, возможность все вспомнить, проанализировать – и пойти дальше!