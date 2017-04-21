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Руководитель нанес фирме ущерб 260 000 евро и пошел под суд

Rus.Postimees.ee
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Бизнесмен. Иллюстративное фото. | ФОТО: Panther Media / Scanpix

Тартуский уездный суд провел сегодня предварительное заседание по делу 44-летнего Андреса-Юлиуса Эндрексона-Хендриксмана, которого обвиняют в разглашении коммерческой тайны, злоупотреблении доверием и присвоении имущества фирмы.

Согласно обвинению мужчина в период с 2011 по 2015 год будучи членом правления предприятия использовал в своих интересах коммерческую тайну, которую ему раскрыли для исполнения служебных обязанностей, пишет Postimees.ee.

Кроме этого, мужчина злоупотребил доверием руководства и не следовал обязанности защищать интересы предприятия. Он совершал сделки не выгодные фирме и нанес своими действиями ущерб в размере 260 000 евро.

Кроме этого, по окончанию трудового договора он не вернул фирме четыре мобильных телефона. Таким образом он присвоил имущество фирмы на сумму 2500 евро.

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