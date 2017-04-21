Руководитель нанес фирме ущерб 260 000 евро и пошел под суд

Согласно обвинению мужчина в период с 2011 по 2015 год будучи членом правления предприятия использовал в своих интересах коммерческую тайну, которую ему раскрыли для исполнения служебных обязанностей, пишет Postimees.ee.

Кроме этого, мужчина злоупотребил доверием руководства и не следовал обязанности защищать интересы предприятия. Он совершал сделки не выгодные фирме и нанес своими действиями ущерб в размере 260 000 евро.

Кроме этого, по окончанию трудового договора он не вернул фирме четыре мобильных телефона. Таким образом он присвоил имущество фирмы на сумму 2500 евро.