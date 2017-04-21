Полиция вернула владельцу украденный 14 лет назад велосипед

По словам старшины полицейского участка Курессааре Меэлиса Юханди, полиция заметила на велосипедной раме наклейку, которая указывала на магазин, где было приобретено это средство передвижения. При обращении в магазин удалось выяснить, что велосипед был куплен в 2003 году. Но радовался владелец недолго: в том же году его украли. В полицию человек о краже не сообщал. Какого же было его удивление, когда через 14 лет его транспорт вернули.

Юханди похвалил магазин, который оснащает все свои велосипеды соответствующими наклейками. «Это дает возможность вернуть владельцам потерянные или украденные, а затем найденные велосипеды. Особенно приятно, безусловно, было владельцу, который через 14 лет вновь смог прокатиться на своем велосипеде», - отметил полицейский.

«Также радостно, что у нас есть такие внимательные граждане, которые не равнодушны к происходящему вокруг», - добавил он.