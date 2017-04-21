Зафиксирован крупнейший в истории Эстонии выигрыш в казино

По заверению пожелавшего остаться неизвестным мужчины, 285 104 евро – это крупнейший денежный выигрыш и в его жизни.

«Насколько нам известно, мы имеем дело с рекордным выигрышем, когда-либо полученным в Эстонии в игровом автомате не только в интернет-казино, но и в обычном казино. Для Olympic Casino это еще и крупнейший в истории одноразовый выигрыш, когда-либо зарегистрированный во всех странах, в которых работает наш концерн. Более крупные в денежном выражении выигрыши ранее приносили только накапливаемые джек-поты», - пояснил руководитель онлайн-операций Olympic Casino Eesti AS Прийт Паюмаа.

Выигрыш был получен в игре в стиле вестерн Dead or Alive, разработанной мировым лидером по производству игр для казино NetEnt. По заверению NetEnt, и для них сумма выигрыша стала рекордной в истории компании: ранее в разработанных ими играх во всем мире более крупный выигрыш выпадал всего один раз и составил тогда 360 000 евро. Для игры Dead or Alive эстонский выигрыш стал вообще крупнейшим за всю историю создания.

По подтверждению Паюмаа, выигрыш уже выплачен счастливому победителю.