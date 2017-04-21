Исполнителя теракта в Петербурге лишили российского гражданства
21 апреля 2017 г., 16:35
Решение о приеме в гражданство уроженца Киргизии Акбаржона Джалилова, который считается исполнителем теракта в метро Санкт-Петербурга 3 апреля, отменено.
Как сообщается на сайте МВД РФ, Смольнинский районный суд Петербурга установил, что отец предполагаемого террориста Акрама Джалилова к заявлению о приеме в гражданство РФ приложил документы, которые содержат ложные сведения, сообщает Newsru.com.
В связи с этим главное управление МВД по Петербургу и Ленинградской области решением от 20 апреля 2017 года отменило решение регионального управления ФМС от 18 июня 2009 года о приеме в гражданство РФ Акрама Джалилова. Как следствие, сообщается на сайте МВД, лишен гражданства и сам Акбаржон Джалилов.