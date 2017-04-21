Ансип: в бронзовую ночь все осознали, что Эстония является независимым государством

В интервью порталу ERR Андрус Ансип назвал одним из главных последствий этих событий осознание многими русскоязычными жителями того, что Эстония является независимым государством.

«Наверное, было довольно много русскоязычных людей, которые благодаря этим событиям поняли, что Эстония все-таки независимое государство и решения принимаются не в Кремле. Все жители Эстонии, независимо от родного языка, тоже начали выше ценить свое государство. Люди начали понимать, что независимость и свобода не были нам навечно кем-то гарантированы, и для сохранения свободы нам всем нужно прилагать усилия», - сказал он, добавив, что, разумеется, члены правительства хотели решить эту проблему без напряженности, но это не было в их власти.

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