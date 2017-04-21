Плавучий «Чернобыль»? Экологи бьют тревогу из-за плавучей атомной электростанции около Петербурга

Эксперты уверены, что эта операция является радиационно опасной и угрожает жизни и здоровью жителей пятимиллионного города, чьего мнения в данном случае никто не спросил, сообщает "Радио Свобода".

Плавучую атомную электростанцию построили на Балтийском заводе недалеко от центра города, в двух километрах от Исаакиевского собора и Эрмитажа.

АЭС «Академик Ломоносов» предназначена для Чукотки, но фактически, пока она туда не уплыла, она является ядерным объектом на территории Петербурга, и по закону перед ее строительством должны были пройти общественные слушания, которых, как и экологическую экспертизу, никто не проводил.

Против загрузки ядерного топлива на плавучую АЭС вблизи от центра Петербурга выступают и экологи, и общественные деятели, которые напоминают, что еще в 90-е годы проведение ядерно опасных работ в черте города было запрещено.

Руководитель энергетической программы «Гринпис России» Рашид Алимов считает, что плавучие АЭС в принципе и слишком дороги, и слишком опасны.