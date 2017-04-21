Семь шагов к успешному интернет-магазину

А самое главное в бизнесе – перешагнуть свой страх и... лень. Как считают опытные специалисты, в большинстве случаев именно эти две вещи мешают даже потенциально успешному стартапу развиться. Многие боятся представить путь, который предстоит пройти. Кто-то боится вкладывать средства – потому что это риск. И идея затухает в начальной стадии.

Если все-таки вы созрели на свое небольшое дело – а для Эстонии этим небольшим делом является, как правило, торговля, - то вам сюда. Портал Hansabay.ee поможет любому начинающему интернет-магазину развить свое дело буквально с нуля и, что немаловажно, без лишних затрат.

Просто зарегистрируйтесь продавцом и немедленно приступайте. Правда, предварительно прочитав несколько советов, которые помогут вам начать свой бизнес.

Во-первых, подготовьте свой товар. Пусть это будет пробная партия. Но она должна быть отличного качества. Как по внешнему, так и внутреннему содержанию. Так, как вы бы сделали для себя.

Во-вторых, фотографии. Без картинок потенциальный покупатель не клюнет. Это в обычном магазине можно товар пощупать и повертеть. В интернет-магазине за товар отвечают фотографии. Чем их больше, тем лучше. Желательно не только художественные детали, но и важные параметры: для пирожного разрез, чтобы показать начинку. Если какая-то техника – то внутренний механизм. Одежда – красивые ровные швы и отделка. Главный кадр должен быть максимально информативным и давать представление о вещи в целом.

В-третьих, описание. Не скупитесь на детальное описание товара. Состав, ингредиенты, технические характеристики – все должно быть указано подробно и внятно. Если речь идет о размерах, было бы неплохо сопроводить описание картинкой с расписанными данными или таблицей с размерами, применяемыми в разных странах.

В-четвертых, регистрация. Если вы собираетесь торговать на Hansabay.ee, с этим проблем не возникнет. Покупателю не нужно будет совершать лишних движений и тратить уйму времени на поиск товара. Если вы готовы отправиться в самостоятельное плавание, сделайте регистрацию максимально простой. А еще лучше – через популярные соцсети.

В-пятых, скидки. Привлекайте клиентов хорошей ценой. Дайте им не стандартные 3-5% скидки, которые, давайте говорить откровенно, просто смешны. Придумайте ход. Дайте людям ощутить то, что они действительно сэкономили. Поверьте, покупатели к вам вернутся. Особенно если товар будет полностью соответствовать описанию. Hansabay предоставляет вам возможность наперёд настроить и автоматизировать скидки по разным товарам или по разным категориям товара.

В-шестых, доставка. Да, услуги курьера недешевы. Но если вы готовы оплатить транспортные расходы (в случае небольшого товара речь идет о не слишком большой сумме), клиент будет ваш. Во многих случаях решающим фактором при покупке становится... именно бесплатная доставка. Вы делаете шаг навстречу покупателю. А он в итоге приходит к вам целиком.

В-седьмых, открытость. Будьте готовы к общению с покупателями. Не прячьте свои адреса и телефоны. Выходите на связь, как можно быстрее отвечайте на все вопросы покупателя. Возможно, некоторые вопросы клиентов помогут вам не только лучше формулировать описание своих товаров, но и подстегнуть новое направление бизнеса. Ведь покупатели звонят не только чтобы ругаться. А адрес электронной почты должен быть на видном месте. Или же специальное окошко для обратной связи с консультантом.

И самое главное. Еще раз. Если вам не по себе. Если свой магазин кажется чем-то недоступным, если страшно и непонятно или у вас просто недостаточно времени. Смело идите на Hansabay.ee - Тут все проще. Безопаснее. И... выгоднее.

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