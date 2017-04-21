Видео: педагоги позволили родителю школьницы избивать ее одноклассника

Инцидент произошел в общеобразовательной школе N14 хутора Красный Пахарь Минераловодского района. В отношении работников этого учреждения расследуется дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность"). Учителям грозит трехмесячный арест или исправительные работы сроком на 1 год.

Также в местном отделе полиции завели уголовное дело на родителя, который избил мальчика. Мужчине инкриминируют ст. 116 ("Побои") УК РФ, передает ГТРК "Ставрополье".

Расследование началось после того, как об избиении школьника написало издание "Блокнот Ставрополь". Агентство также опубликовало видеозапись избиения, снятого, вероятно, на мобильник.

Отец ученицы пятого класса пришел в школу наказать обидчика своей дочери: одноклассник отодвинул стул от парты, после чего девочка упала и ударилась головой о стол. Чтобы проучить ребенка, мужчина схватил его и прижал к стене.

Судя по обнародованным кадрам, разбирательство происходило прямо в классе, на глазах у малолетних детей. В кадр также попала сотрудница школы, которая стояла рядом с разгневанным родителем, но практически не вмешивалась в происходящее.

"Итак, больше бить не будем никого", - говорит женщина-педагог хорошо поставленным голосом с менторской интонацией.

Не обращая на нее внимания, мужчина продолжает удерживать ребенка, втолковывая ему на повышенных тонах некий "расклад". Мальчик пытается оправдаться, говоря про то, что пострадавшая девочка сама к нему "лезла".

Закончив нравоучительную беседу, сопровождавшуюся рукоприкладством, мужчина с силой оттащил школьника от стены и толкнул в сторону парт.

"Давайте не будем его бить, а то потом…" - сказала преподавательница, обращаясь к мужчине.

Следователи пришли к выводу, что в произошедшем есть вина педагогов. "Данные противоправные действия в отношении малолетнего стали возможны вследствие ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами школы, которые обязаны обеспечивать безопасность жизни и здоровья учащихся, их всестороннее развитие во время образовательного процесса", - говорится в пресс-релизе. При этом следователи пока не определились, кому конкретно будут предъявлять обвинения.