Статистика знает все

Так, по европейским статистическим данным, чуть больше половины населения ЕС в возрасте от 16 до 74 лет использовала возможности интернет-торговли. Причем наибольшее количество активных покупателей проживает в Великобритании, Дании и Люксембурге. Меньше всего интернет-шоперов находится в Румынии, Болгарии, Италии и на Кипре. Эстония вместе со Словакией делят 12-е и 13-е места, находясь чуть выше середины списка стран-членов ЕС.

Если говорить о тратах, то в большинстве случаев покупатели в интернет-магазинах тратили от 100 до 499 евро. Это свидетельствует о том, что покупатели берут не только грошовые товары из Китая, но ценят также и достаточно дорогие и оригинальные товары и услуги. Что касается Эстонии, то тут за деньгами следят строже и расходуют чуть меньше.

И вот что интересно. Кажется, что дамы в силу своей природы должны тратить куда больше, чем мужчины. Но статистика говорит обратное.

Итак, по данным Департамента статистики, женщины куда более экономны в своих расходах, и среди покупательниц намного больше тех, кто тратит на покупки менее 100 евро. Специалисты находят этому объяснение. Скорее всего, дело в том, что зарплата женщин в среднем на треть меньше, чем у мужчин. Ну и, кроме того, дамы, в отличие от мужчин, покупают меньше техники. Которая, как известно, обычно дороже других товаров.

По данным Департамента статистики Эстонии, более половины пользователей интернета хоть раз совершали покупки или же заказывали услуги в сети. Причем наиболее востребована эта возможность среди женщин, а объясняется это достаточно просто: среди самых востребованных товаров первые места занимают парфюмерия, аксессуары и одежда. Разумеется, целевая аудитория этого сегмента – женщины.

Более трех четвертей опрошенных в возрасте 16-24 лет и 35-54 года пользовались услугами интернет-магазинов. Среди группы 55-74-летних этот показатель ниже: чуть больше трети пользователей.

Любопытное наблюдение. Наибольшее количество пользователей интернет-магазинов среди тех, у кого имеется высшее образование. У обладателей основного или среднего образования процент пользователей возможностями э-торговли существенно ниже. По оценке специалистов Департамента статистики, возможно, это связано с тем, что первая группа заказывает необходимые товары не только в эстонских интернет-магазинах, а пользуются также возможностями международной электронной торговли.

Эта же закономерность касается и остальных стран Евросоюза: здесь также, по результатам исследований, львиную долю покупателей в интернет-магазинах составляют люди с высшим образованием. Это значит, что ассортимент в магазинах более широкий, что в свою очередь увеличивает количество тех, кто так или иначе пользуется возможностями интернет- магазинов.

Пожилое поколение (55-74 года) объясняет свое нежелание совершать покупки в э-магазинах привычкой покупать товары в обычных магазинах. А также еще и тем, что хотели бы перед покупкой увидеть товар. Второй причиной назвали то, что не умеют делать покупки в интернет-магазинах, волнуются, что товар не доставят адресату и его будет сложно вернуть в случае необходимости. Также имеется вероятность того, что сениоры беспокоются за качество заказываемого товара или же то, что не смогут оплатить товар посредством возможностей, предлагаемых интернет-магазином. Проще говоря, далеко не у всех пожилых людей имеются кредитные карты и не все активно пользуются электронными платежными системами.

И для тех, кто планирует открыть свой магазин в интернет-универмаге Hansabay.ee есть одна простая рекомендация. Хотите увеличить количество своих клиентов? Привлекайте пожилых! Научите их пользоваться интернет-магазинами, покажите, как это удобно и безопасно, расскажите про возможности кредитных и дебетовых карт... Не упускайте огромный сегмент покупателей! Ведь это ваша прибыль!

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