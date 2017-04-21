Российские бомбардировщики вновь осуществили полет в районе Аляски
21 апреля 2017 г., 17:50
Два дальних стратегических бомбардировщика Воздушно-космических сил (ВКС) России Ту-95 замечены в международном воздушном пространстве в 700 морских милях юго-западнее города Анкориджа на Аляске, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на американский телеканал CNN.
Телеканал не сообщает, поднимали ли ВВС США самолеты на сопровождение российских бомбардировщиков.
CNN отмечает, что речь идет о четвертом за последнее дни полете российских самолетов в районе Аляски.