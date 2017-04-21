Перед нападением на приемную ФСБ хабаровский стрелок убил человека

"В ходе оперативно-следственных мероприятий установлено, что Конев А.В. в стрелковом клубе города Хабаровска похитил карабин "Сайга" и два пистолета, предварительно убив инструктора", - заявили "Интерфаксу" в пятницу в ЦОС ФСБ РФ. Там отметили, что после этого Конев совершил нападение на приемную управления ФСБ России по Хабаровскому краю.

Ранее сообщалось, что около 17 часов по местному времени в приемную УФСБ России по Хабаровскому краю вошел неизвестный и открыл стрельбу по людям. В результате погиб сотрудник ФСБ России и один из двух посетителей - граждан стран СНГ, второй был ранен. Нападавшего удалось ликвидировать.

Позже ФСБ выяснила, что стрельбу в приемной УФСБ устроил житель Хабаровского края Конев А.В., 1999 г.р., который, возможно, был связан с неонацистской группой.