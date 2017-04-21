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Эксперты обеспокоены: ни за что не давайте эти лекарства детям

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: PantherMedia / Scanpix / Wavebreakmedia ltd

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США предупреждает родителей и просит не давать детям младше 12 лет лекарства, содержащие кодеин или трамадол.

Лекарства, содержащие эти вещества, могут быть опасны и для молодых людей в возрасте до 18 лет, если они имеют избыточный вес или проблемы с дыханием. Нельзя употреблять подобные лекарства и женщинам, которые кормят грудью, пишет портал Tervis.

Эксперты американского ведомства отмечают, что кодеин или трамадол могут вызвать у детей проблемы с дыханием, которые, в свою очередь, могут даже обернуться летальным исходом.

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