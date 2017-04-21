В Кохтла-Ярве произошло историческое событие

"Сегодня рассмотрели очень много тем: экономику, образование, развитие городской среды. Знаю, что здесь существуют проблемы с квартирами, у которых отсутствуют собственники и эти каждодневные вопросы, которые важны для Кохтла-Ярве, и с другой стороны - и для всей Эстонии", - говорит премьер-министр Ратас, сообщает портал Rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

Факт, что он стал первым премьером, посетившим в этом веке Кохтла-Ярве, сам Ратас назвал печальным, отметив, что пятый по величине город Эстонии не менее важен для республики, чем Вильянди, Пярну или Нарва.