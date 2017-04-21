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В Кохтла-Ярве произошло историческое событие

Rus.Postimees.ee
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Центр культуры Кохтла-Ярве. | ФОТО: Eero Vabamägi

Премьер-министр Юри Ратас сегодня побывал в Ида-Вирумаа в Кохтла-Ярве и для города это оказалось событием исторического значения. В этом веке ни один эстонский премьер не посещал пятый по величине город страны.

"Сегодня рассмотрели очень много тем: экономику, образование, развитие городской среды. Знаю, что здесь существуют проблемы с квартирами, у которых отсутствуют собственники и эти каждодневные вопросы, которые важны для Кохтла-Ярве, и с другой стороны - и для всей Эстонии", - говорит премьер-министр Ратас, сообщает портал Rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

Факт, что он стал первым премьером, посетившим в этом веке Кохтла-Ярве, сам Ратас назвал печальным, отметив, что пятый по величине город Эстонии не менее важен для республики, чем Вильянди, Пярну или Нарва.

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