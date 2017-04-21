Американский истребитель упал после взлета с авианосца «Карл Винсон»

Согласно заявлению, пилот успел катапультироваться, и его подобрали из воды. Пилот не пострадал, сообщает Интерфакс.

Инцидент произошел в море Сулавеси южнее Филиппин во время штатного полета F/A-18E.

Военные расследуют причины инцидента. В то же время, как отмечает Fox News, из заявления неясно, в каком состоянии сейчас находится F/A-18E.