Американский истребитель упал после взлета с авианосца «Карл Винсон»
21 апреля 2017 г., 19:33
Американский палубный истребитель-бомбардировщик F/A-18E потерпел крушение во время захода на посадку на авианосец ВМС США "Карл Винсон", сообщает телеканал Fox News со ссылкой на заявление Седьмого флота США.
Согласно заявлению, пилот успел катапультироваться, и его подобрали из воды. Пилот не пострадал, сообщает Интерфакс.
Инцидент произошел в море Сулавеси южнее Филиппин во время штатного полета F/A-18E.
Военные расследуют причины инцидента. В то же время, как отмечает Fox News, из заявления неясно, в каком состоянии сейчас находится F/A-18E.
Breaking News: USS Carl Vinson pilot ejects safely at sea. pic.twitter.com/D7l9PcLsxu— Fox News (@FoxNews) April 21, 2017