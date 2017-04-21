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В Индии грузовик протаранил толпу людей: погибли не менее 20 человек (фото, видео)

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Rus.Postimees.ee
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В Индии грузовик врезался в толпу, в результате чего погибли двадцать человек и столько же были травмированы. Об этом сообщает местное издание Нindustantimes.com.

Страшная трагедия произошла в индийском штате Андхра-Прадеш. Водитель грузовика потерял управление и врезался в электрический столб и протаранил группу людей, сообщает РБК.

Инцидент произошел в тот момент, когда большое количество людей собралось перед полицейским участком, протестуя против незаконной добычи песка в районе.

В результате случившегося шесть человек погибли от столкновения с машиной, четырнадцать - от удара током. Отмечается, что раненые госпитализированы, состояние десяти пострадавших оценивается как критическое.

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