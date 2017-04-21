Этот мир сошел с ума: празднование дня рождения маленькой девочки закончилось массовой дракой и убийством

Полицейским удалось установить личность подозреваемого в убийстве и задержать его, сообщает Newsru.com.

По предварительным данным, 18 апреля 2017 года в кафе группа людей праздновала день рождения внучки 50-летнего мужчины. На торжестве присутствовало около 40 человек.

"В процессе отдыха около кафе между группой парней из числа отдыхающих на почве личных неприязненных отношений произошел конфликт, переросший в драку", - говорится в пресс-релизе.

В ходе потасовки 36-летний мужчина достал нож и нанес им удары двум молодым людям в область грудной клетки. Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение, где 26-летний раненый скончался. Второго раненого мужчину отправили в реанимационное отделение.

В следственном ведомстве отметили, что подозреваемый в убийстве и его брат скрылись с места происшествия.

Как уточняет "Мое! Online Воронеж", драка произошла возле кафе "Встреча" на Волгоградской улице, где собрались около 40 азербайджанцев. Они отмечали день рождения годовалой девочки. Во время застолья двое гостей вспомнили былые обиды и между ними возник конфликт. Ссора завершилась дракой, которая началась прямо в заведении.