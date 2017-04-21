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Фото: окрестности Таллиннского порта окутал черный дым

На место поспешили спасатели

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Lugeja pilt

Сегодня вечером к спасателям поступило сообщение о том, что на улице Петроолеуми что-то горит.

«В 19.55 поступило сообщение о том, что рядом с портом на улице Петроолеуми виден черный дым. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили, что там горели покрышки», - сказала пресс-секретарь Пыхьяского спасательного центра Анника Коппель.

По ее словам, пожар не был большим, но горящие покрышки всегда приводят к распространению густого черного дыма. Пожар был взят под контроль в 20.12.

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