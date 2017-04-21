Самая толстая в мире женщина сбросила половину своего веса

В индийской клинике самой толстой женщине в мире удалось сбросить почти половину своего веса. Женщина находится под постоянным наблюдением медиков. За месяц египтянка похудела на 242 килограмма, и это далеко не предел, сообщает портал EG.ru.

Диетологи посадили Иман на специальную диету, а в начале марта — прооперировали. Женщине удалили часть желудка, что позволило уменьшить объемы потребляемой пищи. Сейчас пациентка весит 260 килограммов.